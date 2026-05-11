「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が11日までにXを更新。紙巻きたばこ「1択」の理由を明かした。

「15歳からVapeを7年間吸ってた22歳のイギリス人女性が肺がんで余命1年」と書き出し、FOXニュースの記事を引用。「Vapeとか電子タバコは、長年吸ったときに人体にどういう影響があるのか、まだわかってないので、紙巻きたばこ派のおいらです」と明かした。

ひろゆき氏は愛煙家として知られる。昨年9月にはポッドキャスト番組「ひろゆきの暇つぶしラジオ」で、自身の喫煙について言及している。

「タバコって身体に悪いよね、肺がんになるよねって言われてるんですけど、人類ってタバコを吸い始めて1000年以上なんですけど。肺がんで死んだ人ってそんなに多くないんですよ、1000年の歴史の中で。肺がんで死んだ人がどのタイミングで増えたのかっていうと、正解はこちら。排気ガスなんですよ」と語った。

さらに「要はモータリゼーション、車が流行りだした、100年前ぐらいから人類に肺がんで死ぬ人が増えたんですよ。なので、タバコもよくないんですけど、車の排気ガスはもっとよくないんですよ」とした。

「で、車の排気ガスのないところに行きます、山の田舎に住みますっていう人で、健康に生きたいんですっていうならタバコをやめた方がいいですよってなるんですけど。タバコ吸うのやめました、で、東京に住んでいるっていう人ってどうゆうこと？ 健康のためにタバコやめました…って東京ですよね？って僕は感じてしまうんですけど」と語った。