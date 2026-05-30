これは知人のA子さんに聞いたお話です。自然豊かな観光地近くに住む彼女は、連休のたびに発生する大渋滞と、それに伴って現れる非常識な観光客の対応に頭を悩ませていました。しかし、幼い息子の放った純粋すぎる一言が、まさかの救世主となったのです。 大自然の落とし穴！？ 連休のたびに押し寄せるイライラ来訪者 私が住んでいるのは、緑に囲まれたのどかな田舎町。空気も美味しく、都会の喧騒を忘れられる素敵な場所なの