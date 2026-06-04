人間関係には、ある程度の鈍感力が必要？今回は、義母の嫌味をすべてスルーしてきたお嫁さんのエピソードをご紹介します。何の苦労もしてなさそうな顔「田舎の農家に嫁いだ私。義母から『何の苦労もしてなさそうな顔ね』と言われて言葉通りに受け取ってしまい、『そうなんです！家族や周りの人に恵まれていて毎日幸せなので、苦労はしたことないですね！ありがたいです！』と言ったら変な空気になりました。義母が『私なんて