人気コスプレイヤーのえなこが4日までに、自身のXを更新。数日続いていたイタリアの観光地をめぐる投稿の理由を明かした。【写真】純白のワンピースがヒラリ…イタリアでの一幕を伝えたえなこえなこは5月末のポストで「突然ですがイタリアにいます」と投稿。以来、美しい景色や建物をめぐる投稿を続けていた。この日の投稿では「お母さんの誕生日お祝いで、妹と3人でイタリア旅行でした」と明かし、「本当に全てが素敵な場所だ