山下智久、山粼努とスクリーンで再共演！映画『正直不動産』場面写真＆山下×福原×山粼クランクアップ写真も解禁

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5月15日に全国公開される、山下智久主演の映画『正直不動産』の名優・山崎努（「崎」は、たつさきが正式表記）との場面写真とメイキング写真が解禁された。

■山下智久が師として慕う山崎努と映画版での共演の約束が実現！

本作の主人公・永瀬財地演じる山下智久が師と仰ぐのは、長きにわたり第一線で活躍する日本が誇る名優・山崎努。二人はドラマ『クロサギ』での初共演をきっかけに親交を深め、「智久のためなら」と山崎はドラマ『正直不動産』シリーズへの出演を快諾。シーズン1の放送後に放送された特別番組でも山崎からの再共演を望む手紙に山下が涙ぐむ一幕もあり、ついに映画版でも共演の約束を実現させた。

山崎が演じるのは、ドラマ『正直不動産』シーズン1の第1話から登場する神出鬼没の和菓子職人・石田努。石田にアパート建設の相談を持ちかけられた永瀬は、石田宅の地鎮祭で祠を壊したことをきっかけに、嘘がつけなくなってしまう。石田は、永瀬にかかる祟りを唯一知る人物で、物語の発端ともなる、重要な人物だ。

今回解禁された場面写真とメイキング写真は、物語の終盤、石田と永瀬が公園で再会するシーンの撮影風景。撮影当時88歳の山崎は「朝早え～！」と笑顔で現場を和ませながら登場し、山下と固く握手を交わして近況を語り合ったのち、撮影に臨んだという。

川村監督は、そんな二人にあえて細かな演出はせず、二人の間に生まれる自然な化学反応に委ねたと明かす。撮影当日は砂埃が舞うほどの強風に見舞われ、一時撮影を中断するハプニングも。それでもベンチに座ったまま談笑する二人の姿は和やかで、短いながらも濃密な共演シーンが完成した。山崎はクランクアップの感想を求められると、「久しぶりの撮影だったので何か言いたいけれど…何もありません。ありがとう」と現場に感謝を述べ、「残りの撮影も頑張ってください」と現場をねぎらうコメントを残した。

さらに、山崎を囲んだ、山下と永瀬の後輩・月下役の福原遥の3ショットのクランクアップ写真も解禁。3人の表情からは、撮影を走り抜けた充実感と、「正直不動産」の現場に流れるあたたかな空気が感じられる。

永瀬と石田の関係性は、山下と山崎という二人の関係性ともどこか重なって見える。世代を超えた二人の再共演が生み出す唯一無二の空気感をぜひ、劇場で見届けたい。

■映画情報

映画『正直不動産』

5月15日（金）全国公開

出演：山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

西垣匠 伊藤あさひ 財津優太郎 馬場徹 松田悟志

山崎努（「崎」は、たつさきが正式表記） 吹石一惠 岩崎大昇（KEY TO LIT） やべきょうすけ 福士誠治 吉澤健 市毛良枝

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館『ビッグコミック』連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

■関連リンク

映画『正直不動産』作品サイト

https://shojiki-movie.jp/