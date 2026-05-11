EXILEのTAKAHIRO（41）が、台湾旅行で腕のタトゥーが見えるプライベートショットを公開し、話題になっている。

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TAKAHIROはLDH加入前からタトゥーがあり、アーティスト活動中は長袖を着用するなどして目立たないようにしていたものの、検索ワード候補に「TAKAHIRO タトゥー」とあがってくるほどで、“タトゥー問題”は風化することがない。

一方、俳優の三吉彩花（29）が、自身のインスタグラムで背中にタトゥーを入れたことを明かしたのは4月21日のこと。背中の開いたドレスからは、背中のセンターに首から腰まで縦にデザインされたタチアオイの花のタトゥーが凛として花開き、三吉の美しさを引き立てている。

写真と共に、全文英語で「30歳で人生の新たな章を始めようと思った時、タトゥーが頭に浮かびました。自分らしく生きようという決意の証です」とインスタグラムに投稿。事務所とも2年話し合い、念願のタトゥーを入れたという。

タトゥーといえば、嵐の大野智（45）が活動休止後、宮古島にいるオフショットでタトゥーが入っていると炎上したこともある。手越祐也（38）が腕や足首に、あいみょん（31）が手首に入れたタトゥーにテレビ出演のモラルを問う声がネット上で上がるなど、相変わらず否定的な声も多い。

三吉彩花のタトゥーは“美ボディーを保つ”という心意気

タトゥーは、銭湯やサウナやスパなどで断られることもあるが……海外のハイブランドならそれも含めたパーソナリティーとして広告起用されている。K−POP界のキング「BTS」のメンバーもタトゥーがガッツリ入っており、マッチョな身体を強調。世界的にはアイデンティティーのひとつと捉えられている。 アリアナ・グランデ（32）が自身の楽曲の「7 Rings」にちなみ、直訳した「七輪」と手のひらにタトゥーを入れ、日本語の意味に気づいて消すというトホホな事件もあったが、これもアーティストの世界観ではあるだろう。

背中のタトゥーで話題の三吉は、日本より中国などアジア圏で絶大な人気がある。スタイリストがこう言う。

「世界を市場に活躍するという覚悟の象徴だと思います。三吉さんのタトゥーは背中なので、腕や足と違い、常に露出しているものでもない。タトゥーが見えるシーンでもあのスタイルでなければ映えないデザインですし、“これからもこの美ボディーを保つ”という心意気ともいえる。そして、日本のモラハラ的ネット民よりも世界に目を向けているということでしょう」

世界に照準を合わせる日本のアーティストたちにとってネット上の“ご意見”は眼中にないのかもしれないが、近年のタトゥー問題はモラルのアップデートに一石を投じるかもしれない。

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