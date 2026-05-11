Cygamesが運営するマンガ配信サービス「サイコミ」が、5月8日にサービス開始10周年を迎えることを記念して、特設サイトをはじめとするスペシャルコンテンツを公開した。

【画像】渋谷駅に出現の大型交通広告

2016年に「最高のマンガコンテンツを無料で毎日！」をキャッチフレーズとしてサービスを開始した「サイコミ」。10周年を記念して、特設サイトおよびスペシャルPVの公開、お祝いイラストのシェアキャンペーン、人気連載作品の全話無料公開、特別ミッションなどの企画が実施される。

10周年記念特設サイトでは、作家陣から寄せられたお祝いイラストとメッセージが公開される。また、「読みたいのは“今”面白い漫画だ。」をコンセプトとした記念スペシャルPVも公開された。

「お祝いイラストシェアキャンペーン」では、特設サイトで公開されているイラストをX（旧Twitter）でシェアすると、抽選で100名に10周年記念ビジュアルがプリントされたオリジナルQUOカード1000円分が当たる。応募期間は5月18日11時59分まで。

「55作品を一気読み！全話無料キャンペーン」は、72時間限定で人気連載55作品・計5500チャプター以上を全話無料公開する企画。対象作品には『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』『パーフェクトグリッター』『今どきの若いモンは』『剣に焦ぐ』『終の退魔師―エンダーガイスター―』『日陰者でもやり直していいですか？』などが含まれる。開催期間は5月8日12時から5月11日11時59分まで。

「サイコミ10周年記念特別ミッション」では、アプリにてデイリーミッションを期間中すべて達成することで最大400ボーナスコインを獲得できる。開催期間は5月18日11時59分まで。

さらに連携施策として、「LINEマンガ」にて「\0パス（ゼロパス）」で「サイコミ」作品が読める「サイコミ10周年記念フェア」も開催中。『明日、私は誰かのカノジョ』『付き合えなくていいのに』など映像化された完結作も対象に含まれる。開催期間は5月8日から6月7日23時59分まで。

また、5月10日までの期間限定で渋谷駅構内に大型交通広告も掲出されているほか、上述のイラストシェアキャンペーンとは別に、サイコミ公式XではAmazonギフトカード5,000円分が当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施されている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）