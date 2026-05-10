俳優の上戸彩さんが週刊FLASH（光文社）表紙＆巻頭に登場しました。



【写真】どのカットも美しい…上戸彩さん15年ぶり写真集にデジタル限定特別版がリリース

現在、3児の母である上戸さん。確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちたグラビアに仕上がっています。インタビューでは最新の出演映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話しています。



公開されたカットは、透け感あふれる青のブラウスとジーンズで合わせたカジュアルな装い。40歳を迎えてもなお透明感のある素肌と美しいデコルテラインを披露しています。



【上戸彩さんプロフィール】

うえとあや 1985年9月14日生まれ 東京都出身 T162 2000年、女優デビュー。以降、ドラマや映画、CMに数多く出演。映画『SAKAMOTO DAYS』では、主人公の妻、坂本葵を演じている。最新情報は公式サイト（https://www.oscarpro.co.jp/talent/ueto/）