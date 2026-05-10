俳優・タレントの中村静香さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中村静香 】 「仲良しのメイクさん、スタイリストさんとお散歩」 オフショットに反響 「おしゃれで最高に可愛い」



中村静香さんは「仲良しのメイクさん、スタイリストさんとお散歩」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、中村静香さんが、白いトップスにデニムジャケットとワイドパンツを組み合わせたコーディネートで、足元には白いスニーカーを合わせた全身デニムスタイルで、佇む姿が見て取れます。







淡いブルーのデニムは腰まわりに自然なゆとりを持たせた着こなしで、白との組み合わせが清潔感と軽やかさを演出。中村静香さんは右手にテイクアウトのコーヒーを持ち、穏やかな笑みを浮かべています。

続けて「あと5時間は話し足りないねーって」と、綴っています。









この投稿にファンからは「素敵です！」・「めちゃくちゃ可愛い♥♥」・「おしゃれで最高に可愛い」・「格好良いです。流石」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】