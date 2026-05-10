メイプル超合金・安藤なつ、手作りの“母の日ランチ”公開に反響「親孝行素敵」「料理の腕前すごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親のために作ったという手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】カズレーザー相方「センス抜群」と話題の手料理
安藤は、「母の日ランチ作ってきた」と報告し、食卓の写真を投稿。アラビアータ、実家のネギを入れたたまごスープ、サラダ玉ねぎとえのきのレモンマリネが並んだ献立で、器に丁寧に盛り付けられている。
この投稿には「親孝行素敵」「栄養バランス良くて美味しそう」「お母さん喜んだだろうな」「盛り付けが綺麗でセンス抜群」「マリネの組み合わせがオシャレ」「安藤さんの料理の腕前に驚き」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆安藤なつ、手作りの「母の日ランチ」公開
安藤は、「母の日ランチ作ってきた」と報告し、食卓の写真を投稿。アラビアータ、実家のネギを入れたたまごスープ、サラダ玉ねぎとえのきのレモンマリネが並んだ献立で、器に丁寧に盛り付けられている。
◆安藤なつの投稿に反響
この投稿には「親孝行素敵」「栄養バランス良くて美味しそう」「お母さん喜んだだろうな」「盛り付けが綺麗でセンス抜群」「マリネの組み合わせがオシャレ」「安藤さんの料理の腕前に驚き」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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