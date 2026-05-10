前田の初球チェンジアップを捉えた

■ソフトバンク ー ロッテ（10日・PayPayドーム）

ロッテ・井上広大外野手が10日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦で今季2号を放った。打った瞬間に確信する一発。相手野手が打球を追わないほどの完璧な当たりだった。

「8番・指名打者」で先発出場した井上は、2回1死一塁で初打席を迎え、その初球だった。前田悠伍投手が外角に投じたチェンジアップを強振。打った瞬間の確信2ランは、「NPB+」によると打球速度179.1キロ、飛距離140.5メートルの特大アーチだった。

井上は球団を通じて「打ったのは、チェンジアップです。久々のスタメンだったので、しっかりと1打席目の1球目から集中して打席に入りました。それがいい結果に繋がったと思うので引き続き頑張ります」とコメントした。

24歳の井上は今季がプロ7年目。履正社高から2019年ドラフト2位で阪神に入団し、将来が嘱望された大器だ。2024年はウエスタン・リーグで首位打者に輝くも、1軍では打率.212、3本塁打と結果を残せず。昨オフに行われた現役ドラフトでロッテに移籍した。（Full-Count編集部）