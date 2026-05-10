「これでもかと思うぐらい大きい」「口いっぱいに頬張れて、幸せ」　ふるさとチョイスで人気の【枇杷】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。

「びわ」のランキング（月別、26年5月8日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】香川県 多度津町「なつたより（びわ）約1kg」13000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

なつたよりは、果実重が約56ｇと大玉で、

果肉が柔らかく糖度が高く、酸味が少ないなど食味に優れる品種です。

甘くソフトな舌ざわり。

初夏を彩る香川のびわです。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「いろいろビワを頼んできましたが、こちらのなつたよりは初めてです。大きく、ちょうどいい甘さと香りがあり、大変美味しかったです。来年もまたリピートします。」（60代・男性）

「長期の不在期間がありご連絡をしたところご対応いただきありがとうございました。

届いた枇杷は、傷んだところもなく小ぶりながらとても甘く美味しかったです。」（50代・男性）

「大きくてりっぱなビワでした！

食べ応えがあり、もう一つ頼めばよかったと後悔したほどです

リピートします」（40代・男性）

【4位】長崎県 時津町「長崎びわ 約2kg 約250g×8パック M〜Lサイズ」11000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

長崎が誇るびわの生産は、時津町でも行われています。

甘くて、おいしい時津のびわを是非ご賞味ください。

M〜Lサイズの長崎びわを専用のパックに詰めてお届け致します。

傷やシミ等が見受けられる訳あり品ですが、品質上問題ございませんので、安心してお召し上がりください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「ここ数年びわの価格があがりぜいたく品になり食べられなくなっていました。今回送っていただき、数年ぶりに毎朝２つずついただくという幸せな毎日でした。小さめのびわと大きなびわの２種類が入っていましたが、品質は全く問題なく大変美味しくいただきました。」（40代・女性）

「訳ありなのかと思うくらいちゃんとしたビワが届きました。

すべてがそうではないのかもしれませんが、今回は大変あたりでした。」（30代・男性）

「ビワをシロップ漬けにしようと思って、訳ありでも良いと思って買ったのですが、特に普通で、とても甘く、シロップ漬けにしないで、半分くらい食べてしまいました。思わぬ誤算です。」（50代・男性）

【3位】長崎県「長崎県産びわ なつたより1kg（3Lサイズ4個×4P）」15000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

長崎県長崎市 やまぐち農園の旬の枇杷。

一年に一度だけ味わえる 初夏のご褒美です。

＼ふるさと納税で味わう 長崎の枇杷／

長崎県は 全国でも有数のびわ産地です。

温暖な気候と海からの優しい風に包まれながら一つひとつ大切に育てました。



■やまぐち農園の枇杷３つの特徴

（1）優しい甘さ

適度な酸味が上品な甘さを引き立てます

（2）木なりで収穫

枇杷は追熟いたしません 木なりで完熟したものだけを収穫します

（3）産地直送

収穫後できるだけ早く出荷します もぎたてをご賞味いただけます

【2位】千葉県 南房総市「房州びわ(露地)12粒入2Lサイズ以上1箱」17000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

南房総は枇杷の日本二大産地のひとつで、なかでも富浦町は代表する産地です。

明治42年以来、天皇・皇后陛下に100年以上献上が続いている絶品の果実です。

露地栽培のびわは酸味と甘みのバランスが良く、瑞々しいのが特徴です。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「こんなに美味しいびわは食べたことがありません。まず大きさ。これでもかと思うぐらい大きなびわで、甘くて本当に美味しかったです。」（40代・女性）

「とっても大きい4Lのビワが届きました。

甘さは控えめですが、口いっぱいにビワを頬張れて、幸せでした！」（70代以上・男性）

「日常では贈答以外でなかなかビワを買う機会がないのだが、とても美味しいビワの詰め合わせで値段を考えてもとてもお得に感じた。」（20代・男性）

【1位】高知県 須崎市「びわ フルーツ 果物 おすすめ 6 ~8個 4 パック」8000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

須崎市安和地区は美しい自然溢れる海と山があります。

温暖な気候の恩恵を受け、1房ずつ愛情と手間をかけて育った甘みのあるビワです｡

なまものですので、到着後はお早めにお召し上がりください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「8個入りが４つ入って届きました。ふるさと納税でびわを頼むのが初めてだったので不安でしたが、届いたびわはとても甘くて美味しかったです。ただ、我が家では一人しかびわを食べないので、食べきるのが大変でした。また来年頼もうかと思います。」（50代・男性）

「とっても美味しい枇杷なので、毎年お願いしています。果物なので、年ごとや木々ごとの出来ぐあいに違いがでてしまう事もありますが、去年より、より美味しかったです。」（60代・女性）

「毎年、こちらからびわをいただいております。

今年は例年より遅かったので、毎日履歴を見て楽しみに待っておりました所、大きくて立派でとても美味しいびわが届きました。

また来年も、寄付予定です！」（50代・男性）