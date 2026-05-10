「歴史的快挙！」38歳メッシがMLS史上最速で100ゴールに関与！ 元イタリア代表FWの記録を大幅に更新。現地注目「わずか64試合で…」
インテル・マイアミでプレーするリオネル・メッシが、メジャーリーグサッカー（MLS）の歴史に名を刻んだ。
38歳のアルゼンチン代表FWは、現地５月９日に行なわれたMLSのトロントFC戦（４−２）に先発し、３得点に絡む大活躍を見せる。
56分、ロドリゴ・デ・パウルからのパスをワンタッチで折り返し、ルイス・スアレスの得点をアシスト。73分には丁寧なラストパスでセルヒオ・レギロンのゴールをお膳立てした。
さらにその２分後には、センターサークル付近から持ち運び、右サイドに展開。この流れから自らゴール前に走り込み、最後はデ・パウルのクロスにダイレクトで合わせてゴールネットを揺らした。
これでメッシはMLS通算64試合で59ゴール・41アシストをマーク。MLSの公式サイトは「歴史的快挙！ リオネル・メッシがMLSで“100ゴール関与”の記録を打ち破る」と見出しを打ち、「わずか64試合で通算100ゴール関与に到達。MLS史上最速の数字を叩き出した」と伝えた。
同サイトによれば、これまでの100ゴール関与の最速記録は、トロントFCのレジェンドで元イタリア代表FWのセバスティアン・ジョビンコが保持していた95試合。スーパースターは、それを大幅に更新してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】得意の左足で得点＆正確パス！ 38歳メッシがMLSの歴史に名を刻む！
38歳のアルゼンチン代表FWは、現地５月９日に行なわれたMLSのトロントFC戦（４−２）に先発し、３得点に絡む大活躍を見せる。
56分、ロドリゴ・デ・パウルからのパスをワンタッチで折り返し、ルイス・スアレスの得点をアシスト。73分には丁寧なラストパスでセルヒオ・レギロンのゴールをお膳立てした。
これでメッシはMLS通算64試合で59ゴール・41アシストをマーク。MLSの公式サイトは「歴史的快挙！ リオネル・メッシがMLSで“100ゴール関与”の記録を打ち破る」と見出しを打ち、「わずか64試合で通算100ゴール関与に到達。MLS史上最速の数字を叩き出した」と伝えた。
同サイトによれば、これまでの100ゴール関与の最速記録は、トロントFCのレジェンドで元イタリア代表FWのセバスティアン・ジョビンコが保持していた95試合。スーパースターは、それを大幅に更新してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】得意の左足で得点＆正確パス！ 38歳メッシがMLSの歴史に名を刻む！