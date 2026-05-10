＜妊婦は役立たず？！＞つわりで退職⇒寝込んでいると「いいご身分だな！」罵倒され…【第1話まんが】
私はカナエ。夫キョウゴと二人暮らしをしています。現在つわりに苦しむ毎日です。妊娠するまではキョウゴと同じ職場に勤めていましたが、体が思うように動かない日もあったため、やむを得ず退職。そして今に至ります。しかし私が仕事を辞めてから、キョウゴがモラハラまがいの行動をしてくるようになりました。「仕事も家事もできないくせに」「役立たず」と毎日のように言われてつらいです。一体どうしたらいいのでしょうか……。
まだまだつわりの真っ只中。この日もずっと自宅のソファで横になっていました。まるで船酔いのような吐き気に、ずっと悩まされています……。キョウゴは帰宅するなりイライラした様子で、ソファに横になる私を見てため息をつきました。
キョウゴは「お前は気合が足りない」と責め、ほかの人と比べて私の努力が足りないと言い続けます。私は本当に気持ち悪くて動けないのに……。
キョウゴは、家事ができていないことを強く責め続けます。さらにご飯が用意されていないことにも怒り、私が謝ってもキョウゴの怒りはおさまりません。
最後には怒鳴って「役立たず」と言い放ち、家から出ていくように突き放されました。
キョウゴはひとしきり怒鳴ると、家を出ていきました。きっと外で何か食べてくるつもりなのでしょう。昔のキョウゴはあんな人じゃなかった……私は涙が溢れて止まりません。
私とキョウゴはもともと同じ職場で働いていました。いわゆる職場恋愛を経て結婚しました。しかし、妊娠してからはつわりがひどく、やむなく退職。毎日寝込むようになってから、キョウゴは私に強く当たるようになりました。
つわりがひどくて寝込む毎日。最近のキョウゴは、帰宅するなり「家事も仕事もできない役立たず」と私のことを罵倒してきます。かつて職場恋愛を経て結ばれたころのキョウゴは、優しくて頼りになる人でした。しかし私が退職して、つわりで苦しむようになってからというもの、随分と変わってしまいました……。
優しかったキョウゴはもうどこにもいません。それなのに私には相談できる人もいません。孤独と悲しみ、そして不安で押しつぶされそうです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
まだまだつわりの真っ只中。この日もずっと自宅のソファで横になっていました。まるで船酔いのような吐き気に、ずっと悩まされています……。キョウゴは帰宅するなりイライラした様子で、ソファに横になる私を見てため息をつきました。
キョウゴは「お前は気合が足りない」と責め、ほかの人と比べて私の努力が足りないと言い続けます。私は本当に気持ち悪くて動けないのに……。
キョウゴは、家事ができていないことを強く責め続けます。さらにご飯が用意されていないことにも怒り、私が謝ってもキョウゴの怒りはおさまりません。
最後には怒鳴って「役立たず」と言い放ち、家から出ていくように突き放されました。
キョウゴはひとしきり怒鳴ると、家を出ていきました。きっと外で何か食べてくるつもりなのでしょう。昔のキョウゴはあんな人じゃなかった……私は涙が溢れて止まりません。
私とキョウゴはもともと同じ職場で働いていました。いわゆる職場恋愛を経て結婚しました。しかし、妊娠してからはつわりがひどく、やむなく退職。毎日寝込むようになってから、キョウゴは私に強く当たるようになりました。
つわりがひどくて寝込む毎日。最近のキョウゴは、帰宅するなり「家事も仕事もできない役立たず」と私のことを罵倒してきます。かつて職場恋愛を経て結ばれたころのキョウゴは、優しくて頼りになる人でした。しかし私が退職して、つわりで苦しむようになってからというもの、随分と変わってしまいました……。
優しかったキョウゴはもうどこにもいません。それなのに私には相談できる人もいません。孤独と悲しみ、そして不安で押しつぶされそうです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか