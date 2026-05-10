阪神―DeNA

9日に甲子園球場で行われたプロ野球、阪神―DeNAの始球式に現れた大物に熱い視線が注がれた。マウンド上では力強い投球を披露。球場を沸かせた光景に反響が広がっている。

晴天の甲子園球場でファンから視線を受けたのは「スーパーマリオ」シリーズに登場する、世界的に有名なゲームキャラクターのマリオ。マウンドに立つと右手から鋭い一球を投げ込み、ファンの声援に応えていた。

この試合は任天堂株式会社の協賛で、ファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売40周年を記念した特別試合として開催。マリオのファーストピッチセレモニーはコラボ企画の一環だった。

投球シーンはネット上で拡散され、「甲子園とマリオの組み合わせ、意外だけど相性抜群」「甲子園マリオ仕様とかえぐいw」「マリオおるやん！」「マリオ明日も甲子園来て先発してくんねぇかな」「着ぐるみを着る人は運動神経いい人が多いよね」「普段ファイヤボール投げてるから」との声が並んだ。

各ベースにはゲーム中に登場する黄色の「ハテナブロック」が採用。粋な演出に「甲子園のベースマリオなのね 黄色いから黄砂が積もってるのかと」「甲子園球場、ベースがマリオの？ボックスなのかわいいね」「なかなか面白い試み」との声も上がった。



（THE ANSWER編集部）