マンCがプレミア優勝の望みをつなぐ！　ブレントフォード撃破で首位アーセナルを追走

⚠️⚠️⚠️D O K U・Z O N E⚠️⚠️⚠️



絶好調 #ドク が止まらない‼️



再三得点を決めている独自の角度から

逆サイドネットに届くスーパーゴール💥



ケレハーに阻まれ続けてきた

シティがようやくこじ開ける🥅



🏆 プレミアリーグ第36節

⚔️ マンチェスター・C v ブレントフォード

📺 https://t.co/fUHkuIl8Zq pic.twitter.com/B1Q1RXV0rp