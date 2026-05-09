工藤静香「お椀の中で完結」コラーゲンたっぷり味噌汁＆自家製ごませんべい公開「発想が天才」「真似したい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/09】歌手の工藤静香が5月8日、自身のInstagramを更新。コラーゲンたっぷりの味噌汁を公開し、話題となっている。
【写真】キムタクの56歳妻「発想が天才」彩り豊かなコラーゲンたっぷり味噌汁披露
工藤は「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と題し、複数枚の写真を投稿。「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。そして、甘酒を入れるとおいしいんです」とつづり、味噌と甘酒が入ったお椀に、手羽元で取ったスープを直接注いで仕上げるという味噌汁の作り方を紹介した。
さらに、自家製のごませんべいも披露。「フライパンにみりんとオリゴを少し入れて、ゴマを2袋！焦げない程度に炒めたら、シートの上に乗せて平らに。さらにオーブンで数分焼くとパリパリ！」と、簡単に作れるレシピを明かしている。
また、自身の指輪を落としたというエピソードも告白。偶然、工藤のファンが指輪を拾ってくれたと振り返り「もうほんとにびっくりしました。そして、これをなくしていたら、とても辛い思いをしていました。しばらく凹んで元気が出ないところでしたよ」とつづり、感謝の言葉を添えている。
この投稿には「発想が天才」「真似したい」「甘酒と手羽元スープって絶対に美味しいやつ」「お椀で完結するの便利すぎる」「簡単だけど丁寧な料理」「ヘルシーなレシピありがたい」「指輪戻ってきて本当に良かった」「素敵なエピソード」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの56歳妻「発想が天才」彩り豊かなコラーゲンたっぷり味噌汁披露
◆工藤静香、鍋を使わないコラーゲンたっぷり味噌汁公開
工藤は「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と題し、複数枚の写真を投稿。「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。そして、甘酒を入れるとおいしいんです」とつづり、味噌と甘酒が入ったお椀に、手羽元で取ったスープを直接注いで仕上げるという味噌汁の作り方を紹介した。
また、自身の指輪を落としたというエピソードも告白。偶然、工藤のファンが指輪を拾ってくれたと振り返り「もうほんとにびっくりしました。そして、これをなくしていたら、とても辛い思いをしていました。しばらく凹んで元気が出ないところでしたよ」とつづり、感謝の言葉を添えている。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「発想が天才」「真似したい」「甘酒と手羽元スープって絶対に美味しいやつ」「お椀で完結するの便利すぎる」「簡単だけど丁寧な料理」「ヘルシーなレシピありがたい」「指輪戻ってきて本当に良かった」「素敵なエピソード」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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