46歳・蛯原友里、10年以上続けているトレーニングを明かす「やはり努力されて今の美しさキープしてるんですね」「かっこいい」
モデルの蛯原友里（46）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。10年以上続けているという“トレーニングルーティーン”を、実際にトレーニングに励む動画を添えて明かした。
【動画】「かっこいい」黒のウェアでトレーニングに励む様子を公開した蛯原友里
蛯原は「10年以上続けている私のトレーニングルーティン」と紹介し、「筋膜をほぐすことで 前屈みになりがちな身体を後ろに!!頭のマッサージでフェイスラインもキュッと引力に負けない身体作りがんばってます」と解説。動画では、黒のトレーニングウェアに身を包み、真剣な顔つきで時おり笑顔も見せながらトレーニングする様子を公開した。
この投稿にファンからは「えびちゃん、やはり努力されて今の美しさキープしてるんですね 見習わなくては」「努力してる姿を惜しみなくシェアとかかっこいい」「美しさは努力も必要ですね 忙しい中でずーっと続けているのが素晴らしいです」「えびちゃんの美しさの秘密知れて嬉しいな」「仕事終わりで昼御飯食べて寝転がって昼寝しようとした自分にこの動画が渇を入れてくれましたわ」「当たり前だけど改めてスタイル良いな〜」「奇跡の46歳」「えびちゃん、永遠に美しいわー。むしろ美しさ年々増しとるし」など、称賛の声が多数寄せられている。
【動画】「かっこいい」黒のウェアでトレーニングに励む様子を公開した蛯原友里
蛯原は「10年以上続けている私のトレーニングルーティン」と紹介し、「筋膜をほぐすことで 前屈みになりがちな身体を後ろに!!頭のマッサージでフェイスラインもキュッと引力に負けない身体作りがんばってます」と解説。動画では、黒のトレーニングウェアに身を包み、真剣な顔つきで時おり笑顔も見せながらトレーニングする様子を公開した。