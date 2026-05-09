この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【大惨事】ボールで遊びたい柴犬の前でギターを弾いたら…」と題した動画を公開しました。動画では、飼い主の「父ちゃん」にかまってほしい柴犬の「まめたろう」が、予想外のアピール方法で邪魔をするユーモアたっぷりの姿が収められています。

退屈で魂が抜けたようになっていたまめたろうですが、父ちゃんとボールで遊び始めると徐々に元気を取り戻します。しかし、まめたろうには一度母ちゃんと遊び始めると、父ちゃんを無視してしまう悪い癖があるそう。この日もその癖が出てしまい、母ちゃんの元へ行ってしまいました。その様子を見届けた父ちゃんは、一人でギターを弾き始めます。

自分に構ってくれなくなったことに気づいたまめたろうは、一生懸命父ちゃんを遊びに誘いますが、時すでに遅し。なかなか誘いに乗ってもらえません。すると、まめたろうは器用にギターと父ちゃんの腕の間にボールを投げるという奇跡を起こします。さらに投げたボールは超絶邪魔な場所、弦を弾く右手と太ももの間に挟まってしまいます。弦を弾くたびにボールがピコピコと動き、父ちゃんにとっては非常に弾きにくい状況となってしまいました。

しかし、ここで予想だにしない問題が発生します。ボールを取り戻したいまめたろうですが、ビビりな性格ゆえに、ギター弾いた振動で細かく動くボールに怖くて近づけません。結局、ボールを取ることを諦めてしまったまめたろう。さすがに見かねた父ちゃんがボールを拾ってあげると、再び遊んでもらえた嬉しさから、まめたろうは満面の笑顔を見せました。これが父ちゃんの気を引くための作戦だったとしたら驚愕ですが、愛犬の健気なアピールと飼い主の優しい対応に、思わず笑みがこぼれる心温まる日常の一コマです。

YouTubeの動画内容

00:09

退屈で魂が抜けてしまったまめたろう
01:34

ギターを弾く父ちゃんを一生懸命誘う
02:04

器用にギターと腕の間をくぐってアピール
02:20

超絶邪魔な場所にボールを落とす
02:47

ピコピコ動くボールが怖くて取れない

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