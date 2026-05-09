「わぁ！なんて素敵なツーショット」フィギュア21歳女子の隣にいる男性に注目…「なんて素晴らしいチャンスなんだろう！」

千葉百音と振付師のバトル氏との2ショットに注目が集まった(C)Getty Images

フィギュアスケート女子の千葉百音と、ある男性の2ショットに反響が寄せられた。

千葉と一緒に写ったのは、振付師として活躍している43歳のジェフリー・バトル氏だ。2006年トリノ五輪の男子銅メダリストでもあるバトル氏は5月8日、自身のインスタグラムを更新し「素晴らしいスケーターと過ごした、最高の1週間」と記し、千葉との笑顔の写真を公開した。

【写真】フィギュアファン注目！千葉百音と振付師のバトル氏の2ショットをチェック

この投稿には「百音ちゃんがジェフの振り付けを滑るのが凄く楽しみです」「わぁ！なんて素敵なツーショット」「プログラムを見るのが待ちきれないよ！！」「モネちゃんにとって、なんて素晴らしいチャンスなんだろう！来シーズンが待ちきれないよ！！」と、期待に胸膨らむファンのコメントが続々と寄せられた。

羽生結弦さんのプログラムも担当したバトル氏と、次世代エース候補である21歳のタッグが実現するのか、フィギュアファンの注目が集まっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]