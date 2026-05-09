【NHKマイルC】3歳マイル王決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ

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3歳マイル王決定戦『第31回NHKマイルカップ（GI）』をガチ予想！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第31回NHKマイルカップ（GI）枠順

2026年5月10日（日）2回東京6日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 リゾートアイランド（牡3 佐々木大輔）

1-2 ユウファラオ（牡3 松若風馬）

2-3 オルネーロ（牡3 津村明秀）

2-4 カヴァレリッツォ（牡3 西村淳也）

3-5 ギリーズボール（牝3 西塚洸二）

3-6 ジーネキング（牡3 斎藤新）

4-7 ダイヤモンドノット（牡3 川田将雅）

4-8 ローベルクランツ（牡3 松山弘平）

5-9 サンダーストラック（牡3 C.ルメール）

5-10 エコロアルバ（牡3 横山和生）

6-11 アドマイヤクワッズ（牡3 坂井瑠星）

6-12 アンドゥーリル（牡3 岩田望来）

7-13 ハッピーエンジェル（牝3 三浦皇成）

7-14 バルセシート（牡3 北村友一）

7-15 レザベーション（牡3 原優介）

8-16 アスクイキゴミ（牡3 戸崎圭太）

8-17 ロデオドライブ（牡3 D.レーン）

8-18 フクチャンショウ（牡3 横山武史）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。