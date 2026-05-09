元ラグビー日本代表 五郎丸歩さん 「The Depths of Time 時の深淵」展にパネライ ルミノール 新作コレクションを身につけ登場！

リシュモン ジャパン合同会社が展開するブランド、「パネライ」は、フィレンツェで2025年9月10日に公開され、アメリカ、中国と巡回して成功をおさめた「The Depths of Time 時の深淵」展を、2026年5月6日より伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて開催中。

展覧会の開催を記念し、 2026年5月7日にパネライ ルミノールをご愛用の元ラグビー日本代表 五郎丸 歩さんをゲストに迎えフォトコールイベントを開催した。

五郎丸さんが語るパネライの魅力とは

トークセッションでは、以前からパネライの「ルミノール」を愛用している五郎丸さんは、「どのデザインも昔から変わってないという部分がすごく素敵だなと思っています。いつの時代につけても恥じることがなく、新しいものを買わないと溶け込まないみたいなことがないところも素敵です」と普遍的なパネライの魅力について語った。

また、新作コレクションの印象については、「見る限りかなり大きいので重いのではないかと思うのですが、実際は着用してみるとそこまでに重さは感じなく、非常に品があるデザインで素敵だなと思います」と重厚な見た目からは想像のつかない快適な着け心地と、洗練されたデザインを高く評価した。

「(時計は)アクセサリーというより、“装備”に近い」

最後に五郎丸さんにとっての時計はアクセサリーか、それとも装備かと質問されると、「アクセサリーというより、“装備”に近い」とコメント。ファッションとしての魅力はもちろん感じている一方で、自身にとって時計は、正確な時間を把握し、時間を意識しながら行動するための存在であり、日々のパフォーマンスや姿勢を支えるツールとしての意味合いが強いと語った。