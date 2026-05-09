大森元貴、ラストの群舞シーンまで続くワンカット撮影が話題の「催し」MVのビハインド映像公開

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Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴の最新曲「催し」のMVビハインド映像がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

■MVは公開24時間あまりで100万回再生を突破

「催し」は日本テレビ系報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。5月6日にYouTubeで公開されたMVは、ステディカメラでのワンカット撮影や、細部に効いた風刺、最後まで目が離せない群舞シーンが話題となっており、公開から24時間あまりで100万回を突破している。

本MVの企画・アイデアは大森本人によるもので、楽曲の世界観を膨らませるスケール感ある映像作品を実現するために監督、カメラマンをはじめ、海外からもスタッフを招聘。国境を超えた精鋭スタッフ、キャストによって、まるでショートフィルムのような大作に仕上がっている。

今回公開されたビハインド映像では、企画構想段階から撮影に至るまで、大森がどうスタッフたちと本作品を作り上げていったかを知ることができるとともに、出演者にもスタッフにもミスの許されない緊張感あふれる撮影の裏側を垣間見ることができる。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「催し」

■【画像】大森元貴のアーティスト写真

■関連リンク

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/