10年ぶり全面刷新の9代目ハイラックス、初のMHEV

2025年11月10日にタイ・バンコクでワールドプレミアされたトヨタ「ハイラックス」9代目。欧州やアジア市場などへ順次展開を進め、2026年4月9日にイタリアでプレ販売が開始されました。

1968年の初代発売から57年、累計2700万台以上を販売してきたハイラックスにとって、今回は約10年ぶりのフルモデルチェンジとなります。

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9代目ではディーゼル・BEV・FCEV・MHEVと多様なパワートレインを展開するマルチパスウェイ戦略を採用しており、イタリアではMHEVのみを投入しています。

エクステリアは「Tough and Agile（タフ＆アジャイル）」のデザイン哲学に基づき、フロントを刷新。FullLEDの薄型ヘッドライトとセンターに配したTOYOTAロゴが精悍さを演出しています。

インテリアは大幅にアップデートされ、水平基調のダッシュボードにソフトタッチ素材を採用。デジタルメーターはグレードにより7インチまたは12.3インチ、インフォテインメントシステムは9インチまたは12.3インチを設定し、ワイヤレスApple CarPlayおよびAndroid Auto、OTA（無線）アップデートに対応しています。

安全装備はToyota T-Mateパッケージを採用し、緊急自動停車システムも搭載しました。

パワートレインは2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボ（D-4D）に48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた1種類のみ。

最高出力204PS・最大トルク500N・mに加え、ISG（統合型スタータージェネレーター）が8.5kW・65N・mを追加でアシストし、燃費を従来型比で最大5%改善します。

トランスミッションは6速ATで、サスティナブルな植物油や廃食油などを原料とする次世代バイオ・ディーゼル燃料「HVO100」にも対応しています。

ボディサイズは全長5325mm×全幅1900mm×全高1865mm、ホイールベース3085mm。牽引能力3500kg、積載量1000kg、渡河能力700mmという本格4WD性能はそのままに、電動化を果たしています。

グレードはHilux（無印）・Icon・Premium・Invincibleの4種類。価格はHiluxが4万1400ユーロ、Iconが4万7700ユーロ、Premiumが5万100ユーロ、Invincibleが5万3400ユーロです（参考：4月下旬時点 1ユーロ＝163円の為替レートで約675万円、約778万円、約817万円、約871万円）。

イタリアではローンチプロモーションにより、3万6400ユーロから購入できるとのことです。

今回のイタリア発売に先立ち、新型ハイラックスは2025年11月のタイでのワールドプレミア後、2026年1月のブリュッセルモーターショーで欧州初公開され、欧州各国への展開が順次始まっています。

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日本向けについては、2026年年央頃に発売予定とトヨタが公式に発表しています。

今回イタリアで発売となったMHEVの日本導入については現時点で公式発表はなく、今後の展開に注目が集まります。