「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月8日の第1試合で、EX風林火山の選手兼監督・二階堂亜樹（連盟）が、開始早々の東1局から強烈な一撃を放った。

【映像】大舞台ほど強い！亜樹のオープニング親跳満

前日まで2位につけ、首位・KONAMI麻雀格闘倶楽部を射程圏内に捉えていたEX風林火山。大事な初陣の親番、亜樹に届けられたのはソウズで2面子、ピンズに両面ターツという、スピード感溢れる配牌だった。2巡目には早くも一盃口を完成させ、順調に手を育てていく。

しかし、ここに待ったをかけたのはKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）だ。2巡目から三万を仕掛け、自風の北暗刻に赤・ドラを絡めた満貫イーシャンテンで圧力をかける。5巡目には滝沢が早々に満貫テンパイを入れ、亜樹の親番を即座に潰しにかかった。

緊迫しためくり合いの予感が漂う中、亜樹は11巡目に赤5索を引き込み、6・9筒待ちで即リーチを敢行。現状はリーチ・平和・赤の3翻だが、勝負はここからだった。15巡目、亜樹が力強く9筒を引き寄せると、運命の裏ドラ表示牌には2索の姿が。亜樹の手牌にあった3索が2枚とも裏ドラとなり、リーチ・ツモ・平和・赤・裏ドラ2の親跳満へと一気に昇華した。

1万8000点のロケットスタートに、実況席と視聴者は騒然。ファンからは「いきなりｗ」「強すぎだろ」「あっという間の6000オール！」と驚愕の声が上がり、あまりの勝負強さに「もう どうなってんだよｗ」「えぐいｗ」と笑うしかないといったコメントが溢れていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

