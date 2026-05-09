米・ニューヨークの地から、久々の近影となった。米紙「ニューヨーク・ポスト」は4月19日（現地時間）、小室眞子さん（34）と夫・圭さん（34）、そして2人のあいだに昨年誕生した第一子の"お出かけスリーショット"を掲載。同紙誌によれば、一家は近所のスーパーマーケットなどを訪れていたという。

【写真】第一子を抱いてベーカリーを訪れる、小室圭さんと眞子さん夫妻の近影。片手にはエコバッグ、手元にはヘアゴムが

2021年10月に結婚して皇籍から離脱した眞子さんは、その翌月に圭さんと渡米。以来、一度も帰国報道はない。昨年5月30日には宮内庁が眞子さんの出産を公表。3人家族となった彼らは、それからもアメリカで生活を続けているようだ。

「今回の『ニューヨーク・ポスト』は、現在のファミリーはニューヨーク市から引っ越して、コネチカット州フェアフィールド郡の郊外にある質素なタウンハウスで暮らしていると伝えています。小室さんファミリーは、ある春の日に近所でショッピングしていたようです。

お子さんをスリングで抱っこしていたのは圭さんで、眞子さんとともにカジュアルな服を着て、夫婦それぞれが庶民派スーパーのエコバッグを提げていました」（在米ジャーナリスト、以下同）

ファミリーはこの日、スーパー 以外にも"お目当て"があったという。

「同紙によると、スーパーのほか、ベーカリーにも足を運んでいたそうです。もともと2人が住んでいたニューヨーク市の自宅近くには、マンハッタンで人気の『サリバン・ストリート・ベーカリー』があって、夫妻が同店に出入りする姿はこれまでにも多く捉えられてきました。夫妻は店員さんに英語で気さくに話しかけたり、質問をしたりするようで、完全に"行きつけ"になっていたようです」

夫婦で暮らし始めたころから、"ベーカリーデート"は定番のようだ。

「スーパーマーケットにはパンも売られているのでしょうが、あえて別のベーカリーを訪れるというのにはこだわりを感じさせます。お子さんが生まれてからも変わらず、生活の中でのささやかな楽しみのひとつになっているのかもしれません」

皇室では料理番もいるため、選び抜かれた食材で日々の食事が作られていたのだろうが、今の眞子さんはニューヨークで愛する家族と"お気に入り"を選ぶ日々に価値を見出しているのかもしれない。