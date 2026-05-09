日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比920円高の6万3760円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67179.52円 ボリンジャーバンド3σ
64168.21円 ボリンジャーバンド2σ
63760.00円 9日夜間取引終値
62713.65円 8日日経平均株価現物終値
61736.00円 5日移動平均
61156.91円 ボリンジャーバンド1σ
61060.00円 一目均衡表・転換線
58145.60円 25日移動平均
57200.00円 一目均衡表・基準線
55850.67円 75日移動平均
55134.29円 ボリンジャーバンド-1σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52122.99円 ボリンジャーバンド2σ
50105.00円 200日移動平均
49111.68円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
67179.52円 ボリンジャーバンド3σ
64168.21円 ボリンジャーバンド2σ
63760.00円 9日夜間取引終値
62713.65円 8日日経平均株価現物終値
61736.00円 5日移動平均
61156.91円 ボリンジャーバンド1σ
61060.00円 一目均衡表・転換線
58145.60円 25日移動平均
57200.00円 一目均衡表・基準線
55850.67円 75日移動平均
55134.29円 ボリンジャーバンド-1σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52122.99円 ボリンジャーバンド2σ
50105.00円 200日移動平均
49111.68円 ボリンジャーバンド3σ
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