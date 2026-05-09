　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比920円高の6万3760円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67179.52円　　ボリンジャーバンド3σ
64168.21円　　ボリンジャーバンド2σ
63760.00円　　9日夜間取引終値
62713.65円　　8日日経平均株価現物終値
61736.00円　　5日移動平均
61156.91円　　ボリンジャーバンド1σ
61060.00円　　一目均衡表・転換線
58145.60円　　25日移動平均
57200.00円　　一目均衡表・基準線
55850.67円　　75日移動平均
55134.29円　　ボリンジャーバンド-1σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53915.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52122.99円　　ボリンジャーバンド2σ
50105.00円　　200日移動平均
49111.68円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース