＝LOVE、新曲「お姫様の作り方」のまさかの事実を告白「Snow Manさんがきっかけで歌詞に」
アイドルグループ・＝LOVEが、8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に出演。＝LOVEの新曲「お姫様の作り方」の歌詞の一部が、この日共演したSnow Manがきっかけに誕生したことを明かした。
【写真】ハート？「劇薬中毒」Wセンターで肩を寄せ合う野口衣織＆佐々木舞香
この日、＝LOVEは新曲2曲を披露。そのうちの1つ、齋藤樹愛羅がセンターを務める「お姫様の作り方」について、「お風呂が沸きました▽」（▽＝ハートマーク）という歌詞は「Snow Manさんがきっかけで歌詞になったワードなんです」と野口衣織が明かした。
これにSnow Manの深澤辰哉は「そこまで言わなくてもいいけど」と冗談交じりに和ませつつ、Snow Manの番組に齋藤が出演した際、韓国のグループ・LE SSERAFIMがともに出演しており、「かわいい日本語教えてあげて」と振ったところ齋藤が「お風呂が沸きました▽」ととっさに応えたことを説明。「本当に会場が沸くっていう」と盛り上がったことを振り返った。
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この日、＝LOVEは新曲2曲を披露。そのうちの1つ、齋藤樹愛羅がセンターを務める「お姫様の作り方」について、「お風呂が沸きました▽」（▽＝ハートマーク）という歌詞は「Snow Manさんがきっかけで歌詞になったワードなんです」と野口衣織が明かした。
これにSnow Manの深澤辰哉は「そこまで言わなくてもいいけど」と冗談交じりに和ませつつ、Snow Manの番組に齋藤が出演した際、韓国のグループ・LE SSERAFIMがともに出演しており、「かわいい日本語教えてあげて」と振ったところ齋藤が「お風呂が沸きました▽」ととっさに応えたことを説明。「本当に会場が沸くっていう」と盛り上がったことを振り返った。