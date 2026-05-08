のめり込むなら「サイフォン式」【2026 COFFEE GEAR】

【2026 COFFEE GEAR】

ダンディなマスターが淹れてくれるサイフォンコーヒー。濃く、深く、これぞまさしくコーヒーの王道と感じさせられるたっぷりとしたボディ感。しかしそれはプロだけのものではない。さあ、おうちサイフォンはじめよう。

＊ ＊ ＊

サイフォン式は踏み込むのに勇気がいる珈琲の奥の院と思われがちだが、イメージとは裏腹に「手順さえ覚えれば楽」とも言われる。

そこで今回訪ねたのがサイフォン式の名付け親「珈琲サイフォン」の三代目、河野雅信社長である。

「やあやあ」とにこやかにお出迎え頂いた社長に問う。サイフォン式コーヒーの趣味性とは？ すると「水蒸気が膨張して湯を押し上げ、コーヒーとなって下がる。その動きを楽しめることや、火の揺らぎ、器具の造形、つまりロマンだね。そしてコーヒー豆の特長が出やすいし、フラスコから直接注ぐから湯温が高く（80℃前後）苦みを感じやすいことがあります」

ペーパードリップで注ぐと65〜70℃程度になり酸味や甘みを感じやすい。サイフォン式の深く苦いイメージは高温ゆえと裏付けのあるものだったのだ。

「さらに際立つ特長が味の安定性。ハンドドリップは注ぐ人の体調や気分によって味がブレやすい半面、サイフォン式は物理現象ですから規定通りに入れれば安定します。だから珈琲専門店で『マスター、今日はちょっと濃く淹れて』と言われれば浸漬時間を長くすれば対応できるので、プロ向けとも言えますね」

そこで社長に「何回練習すれば安定しますか？」と尋ねると「…100回だね」とニヤリ。珈琲サイフォンでは二〜四杯用まで多数商品を展開しているが、近年コーヒー趣味層の購入も増加傾向にあるという。

創業1925年（大正14年）のコーノ式サイフォン製品の特長といえば、「ロートと濾過器の密着性が高く、コーヒーが中心から無理なく吸引されるため雑味がなくクリアな味になること」と河野社長。

歴史と物理とロマンに彩られた“河野さん家のサイフォン式”を、この春、君も始めてみないか？

▲1929年（昭和4年）飛行船ツェッペリン号来日の際、当時社屋（島屋商会）のあった日本橋付近での一枚

珈琲サイフォン

河野雅信社長

■サイフォン式なら扱い慣れれば味がブレません。（河野雅信社長）

▼ペーパー濾過器にサイフォン用ペーパーをセットし締め過ぎないよう固定する

▼一杯120mlに対しおおむね12gのコーヒー粉を投入し表面を平らにならす

▼挽き目はザラメくらい

▼フラスコに熱湯を入れロートを乗せる。気泡が出てきたらロートを挿し込む

▼フラスコ内で膨張した水蒸気により湯が上がってきたら竹べらを使い粉を沈める

▼ていねいに粉を沈めたら、粉がダマにならないよう竹べらを前後に動かしてほぐす

▼しっかりほぐれたらコーヒー液体、粉、泡の三層に分離するよう竹べらで攪拌

▼上から泡、粉、コーヒー液体に分離した状態。二人分であればこのまま60秒待つ

▼火を外しコーヒーがフラスコに吸引されたら完成。とても熱いのでご注意！

▼ポイントは中心のヘコミにアリ！

ロートと濾過器の密着性が高いためコーヒーが中心から無理なく抜け抽出後は中心がヘコむ。

▼コーヒーが上がって下がるそれがサイフォン式の良さのひとつです

■はじめるなら「ペーパー式」の「アルコールランプあり」を選ぼう！

コーヒー趣味層が始めるなら「SKD型2人用サイフォンセット アルコールランプ／ペーパー濾過器用」（1万9910円）がおすすめ。あとはアルコール燃料とコーヒー豆さえ揃えればサイフォン生活のスタートがきれる！

■デンキでサイフォン式

ツインバード

「サイフォン式コーヒーメーカー CM-D854BR」（1万5800円）

サイフォン式のイメージそのままに熱源を電気ヒーターとしたツインバードのロングセラー。主要部品であるサーバー、ロート、竹べらには安心のハリオ製を採用。最大4杯（480ml）まで抽出ができるからホムパなどでも大活躍！ 消費電力400Wとさほど高くないところも嬉しいポイントだ。

タイガー魔法瓶

「サイフォニスタ（ADS-A020）」（5万円）

魔法瓶や炊飯器などの製造を通じて培った熱制御技術とスチーム技術を活かして完成させた「サイフォニスタ」は、サイフォン式の抽出を自動化した独創的な一台。スペシャルティコーヒーの風味を活かす「2段階温度抽出法」の搭載や男心くすぐるスタイリングなど、サイフォン派は特に注目すべき力作だ。なお購入は同社オンラインストアのみで数量限定となる。

>> 特集【2026 COFFEE GEAR】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号「GoodsPress Premium」8-9ページの記事をもとに構成しています

＜編集・文／前田賢紀、小林良介、斉藤直樹＞

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