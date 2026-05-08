5月8日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



日本ハム <2282> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/8発表

9月末割当の1→3の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。一方、継続保有「半年以上」の要件を追加。



トラストホールディングス <3286> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/8発表

優待品目を一部変更。



東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173> [東証Ｐ] 決算月【6月】 5/8発表

6月末割当の1→8の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。選択式の株主優待について、投資信託購入時手数料優遇を廃止する一方、カタログギフト（保有期間1年以上の株主に3000～6000円相当）を追加する。



高速 <7504> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/8発表 決算月【6月】 5/8発表

現行の3月末に加え、8月末の基準日を追加。100株以上を保有する株主にQUOカード2000円分を贈呈する。



ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ] 決算月【9月】 5/8発表（場中）

6月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を据え置く。実質拡充。



■廃止 ――――――――――――――



ソネック <1768> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/8発表（場中）

25年9月末を最後に株主優待制度を廃止する。



ＡＩＡＩグループ <6557> [東証Ｇ] 決算月【3月】 5/8発表（場中）

26年9月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース