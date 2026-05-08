「地星3号」ベッドレスト実験を実施へ、長期有人宇宙飛行を支援―中国

中国宇宙飛行士科学研究訓練センターは6日、「地星3号」ベッドレスト実験のボランティア募集情報を発表した。2026年に北京でベッドレスト実験を実施し、中国の長期有人宇宙飛行に向けた技術支援を行う計画だ。

ベッドレスト実験は、宇宙医学研究を進め、可変低重力による生理的影響を探究し、防護効果を検証するための重要な研究手法だ。中国宇宙飛行士科学研究訓練センターはこれまでに15日間、60日間、90日間のベッドレスト実験を実施しており、豊富な運用経験を有している。

今回の実験では、ボランティアを無作為に対照グループとトレーニンググループに分ける。グループによって総ベッドレスト期間は約15日または30日となり、実験の進捗状況に応じて最長60日間まで延長される可能性がある。ベッドレスト期間中、参加者は全行程にわたり頭部を6度下げた状態、または頭部を高くした状態でベッドに横たわり、食事、洗面・歯磨き、睡眠、排泄などの日常活動や各種テストを行う。このうちトレーニンググループは、毎日所定のプログラムに従ってトレーニングを実施する。

頭低位ベッドレストは、臥位姿勢を維持することで宇宙空間の無重力による生理的影響を模擬する方法だ。人体の体液は頭部や胸部へ移動し、脚部の骨格筋は活動や刺激が減少するため、宇宙飛行士が無重力環境で経験する身体変化に非常に近い状態となる。そのため、ベッドレスト実験は宇宙空間の無重力環境が心血管機能、骨密度、筋肉などに与える影響を研究する宇宙医学分野で活用されている。長期無重力環境が人体に及ぼす影響に関するデータを取得するとともに、無重力対策の有効性を検証することができる。（提供/人民網日本語版・編集/YF）