『オーシャンズ』シリーズ全4作一挙放送！ブラピからアン・ハサウェイまで！

華麗なるプロの強盗集団が、難攻不落のターゲットに挑む――。世界中を熱狂させたあの興奮が、再び幕を開ける。株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテインメント放送局「BS10プレミアム（ビーエステンプレミアム）」では、犯罪エンターテインメントの金字塔『オーシャンズ』シリーズ全4作の一挙放送を決定した。手に汗握るスリリングな展開と、観る者を鮮やかに欺くゴージャスなトリックを、この機会に一挙に堪能してほしい。

豪華スターが夢の競演！『オーシャンズ』全4作を一挙放送

『オーシャンズ11』

放送日時：【字】5月21日（木）20：00／【吹】5月9日（土）14：15

1960年にフランク・シナトラ主演で製作された『オーシャンと十一人の仲間』を、スティーヴン・ ソダーバーグ監督がリメイク。オーシャン役にジョージ・クルーニー、その右腕的存在役にブラッ ド・ピット、駆け出しスリ役にマット・デイモンなど、人気俳優たちが個性的なキャラクターを和気藹々と快演。ソダーバーグ監督独特のモダンな映像感覚を生かし、古風なストーリーの泥棒活劇を現代的で華やかな群像ドラマへと変換した。

『オーシャンズ12』

放送日時：【字】5月22日（金）20：00／【吹】5月10日（日） 11：30

ジョージ・クルーニーを筆頭に前作のメンバーが再び集結。アムステルダムやローマ、シチリア島 などヨーロッパの名だたる観光名所を舞台に、奇想天外なスリルと笑い、遊び心たっぷりの犯罪 劇が展開する。フランスの人気俳優ヴァンサン・カッセルがオーシャンに勝負を挑む泥棒貴族役で、そして女優キャサリン・ゼタ＝ジョーンズが彼らを追う捜査官役で登場し、前作以上にワールドワイドで豪華なキャスティングが話題を呼んだ。

『オーシャンズ13』

放送日時：【字】5月23日（土）20：00／【吹】5月10日（日）13：40

スティーヴン・ソダーバーグ監督、主演ジョージ・クルーニーをはじめ前2作のスタッフ・キャストが三度目の結集。旧知のホテル王ベネディクトや前作に登場した泥棒貴族ナイト・フォックスも交 え、勝負と遊びの入り混じった騙し合いが展開。ゲストにアル・パチーノを迎え、貫録たっぷりで洒脱な憎まれ役をさすがの存在感で妙演。往年のオールスター総出演ハリウッド映画を彷彿とさせる、ゴージャス感が充満している。

『オーシャンズ8』

放送日時：【字】5月24日（日）20：00／【吹】5月9日（土）12：00

全世界で大ヒットを記録した“オーシャンズ”シリーズ。チームを率いたダニー・オーシャンの妹デ ビーを主人公にした犯罪エンタテインメント。主演のサンドラ・ブロックを始め、ケイト・ブラン シェット、アン・ハサウェイら豪華女優が集結。全員女性の犯罪ドリームチームがゴージャスな宝石強奪作戦を繰り広げる。監督は『ハンガー・ゲーム』のゲイリー・ロス。実際のセレブたちがカメオ出演したレッドカーペットのシーンは必見！

（海外ドラマNAVI）

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