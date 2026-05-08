back number「花束」、「合算シングル」でダブルミリオンPT達成 自身4作目【オリコンランキング】
back numberの「花束」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身4作目のダブルミリオンポイントを達成。最新5月11日付で週間1.1万PT（11,093PT）を獲得し、累積ポイントが200.6万PT（2,006,121PT）に到達した。
【画像】back number「花束」セールス内訳
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：196.1万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.5万PTとなる。
CDシングルは2011年6月に発売。男女の恋愛模様を等身大の言葉でうたったラブ・ソングとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【画像】back number「花束」セールス内訳
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：196.1万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.5万PTとなる。
CDシングルは2011年6月に発売。男女の恋愛模様を等身大の言葉でうたったラブ・ソングとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞