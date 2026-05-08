テレ東HD、過去最高売り上げを更新 CM単価の引き上げ奏功 株主還元の強化を発表
テレビ東京ホールディングスは8日、公式サイトを更新。2025年度の売上高、営業利益、経常利益、純利益の全てが過去最高を更新したと発表した。放送事業におけるCM単価の引き上げが奏功したことを要因に挙げている。株主還元の強化も発表した。
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同HDは、8日の取締役会で、昨年5月に公表した「2025-27 中期経営計画」について計数計画の上方修正を決めた。事業の成長に伴い、株主還元の強化も決定した。
25年度の売上高は前年同期比91億円増の1649億円（当初計画1570億円）、営業利益は36.1億円増の114億円（80億円）、当期純利益は16.7億円増の77億円（63億円）だった。
同HDによると、計画初年度である25年度は「成長エンジン」と位置付ける「アニメ・配信」において「NARUTO BORUTO」の海外ゲームからのロイヤリティ売上などが好調に推移し、同セグメント利益が1.5倍に成長した。放送事業におけるCM単価の引き上げも奏功し、売上高、営業利益、経常利益、純利益の全てが過去最高を更新した。
成長エンジンである「アニメ・配信」を軸に収益構造改革をさらに進める方針を踏まえ 「2025-27 中期経営計画」の計数計画を上方修正することにした。
株主還元の強化では、連結ベースの配当性向は35％を目途とし、総還元性向は40程度 を目指すことを新しい株主還元方針とする。従来は「配当性向30％を目途とし、中長期的に35を目指す」だった。利益の拡大に連動した継続的な配当姿勢を明確にするとともに、従来設けていた下限配当20円との方針を撤廃する。
「テレビ東京グループは、コンテンツ制作力をさらに強化、コンテンツ・IPのグローバル展開に注力して、『グローバルIPメディア』へと進化します。営業改革を推進し、テクノロジー・AIを積極活用、大型投資をしてきた基幹システムのDXにより生産性の向上を一層進めます。取引先も含め人権を尊重し、社会に信頼されるメディアであり続けます」としている。
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同HDは、8日の取締役会で、昨年5月に公表した「2025-27 中期経営計画」について計数計画の上方修正を決めた。事業の成長に伴い、株主還元の強化も決定した。
同HDによると、計画初年度である25年度は「成長エンジン」と位置付ける「アニメ・配信」において「NARUTO BORUTO」の海外ゲームからのロイヤリティ売上などが好調に推移し、同セグメント利益が1.5倍に成長した。放送事業におけるCM単価の引き上げも奏功し、売上高、営業利益、経常利益、純利益の全てが過去最高を更新した。
成長エンジンである「アニメ・配信」を軸に収益構造改革をさらに進める方針を踏まえ 「2025-27 中期経営計画」の計数計画を上方修正することにした。
株主還元の強化では、連結ベースの配当性向は35％を目途とし、総還元性向は40程度 を目指すことを新しい株主還元方針とする。従来は「配当性向30％を目途とし、中長期的に35を目指す」だった。利益の拡大に連動した継続的な配当姿勢を明確にするとともに、従来設けていた下限配当20円との方針を撤廃する。
「テレビ東京グループは、コンテンツ制作力をさらに強化、コンテンツ・IPのグローバル展開に注力して、『グローバルIPメディア』へと進化します。営業改革を推進し、テクノロジー・AIを積極活用、大型投資をしてきた基幹システムのDXにより生産性の向上を一層進めます。取引先も含め人権を尊重し、社会に信頼されるメディアであり続けます」としている。