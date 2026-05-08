【Arctis Nova Pro Omni】 5月15日～ 順次発売予定 価格：73,310円

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、次世代ゲーミングワイヤレスヘッドセット「Arctis Nova Pro Omni」を発表した。5月15日より全国の家電量販店およびAmazon.co.jp、楽天市場にて順次発売予定で、価格は73,310円。

「Arctis Nova Pro Omni」は、PC、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch やモバイル端末などの⾳声を最⼤4系統の同時オーディオミックスと、96kHz/24ビットの Hi-Res Wireless（ハイレゾワイヤレス）オーディオに対応した次世代ゲーミングワイヤレスヘッドセット。

⾼速2.4GHzワイヤレスおよび Bluetooth LE Audio （LC3+）に対応し、カスタム設計の40mmネオジムマグネティックドライバーにより、10Hz～40kHzの広帯域再⽣を実現。⾼精細かつ臨場感あふれるサウンドを提供する。

また、アクティブノイズキャンセリング（ANC）により周囲のノイズを効果的に低減し、⾳への没⼊感を向上。加えて、AIノイズ除去機能を内蔵した全指向性マイク「ClearCast Pro」を搭載し、PC、ゲーム機、モバイルなどあらゆる環境でクリアかつ⾼品質な⾳声コミュニケーションを実現する。

バッテリーは、1回あたり最⼤30時間駆動のものを2基付属し、充電切れの⼼配がない独⾃機能「Infinity Power System（インフィニティ・パワー・システム）」により、バッテリーの1つをヘッドセットで使⽤しながら、もう1つをGameHubで充電し、ホットスワップ対応でヘッドセット使⽤中でもバッテリー交換が可能。充電を途切れさせることなく、⻑時間のゲームプレイなどを楽しめる。

Black（ブラック）、White（ホワイト）、Midnight Blue（ミッドナイトブルー）の3⾊が展開される