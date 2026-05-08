「自分がやっぱり、やらなきゃなって」山田康太がピッチに立ち続ける理由。もう一度、横浜FCをJ１へ「引っ張っていきたい」

「自分がやっぱり、やらなきゃなって」山田康太がピッチに立ち続ける理由。もう一度、横浜FCをJ１へ「引っ張っていきたい」