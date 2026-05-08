Mori Calliopeの新曲「黎明Compass」が5月16日13時よりデジタルリリースすることが決定した。

本楽曲は5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開となる『機動警察パトレイバー EZY』のオープニング主題歌。今回のリリース決定にあわせコラボレーション・ティザー映像も公開されている。

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■Mori Calliope 本人コメント全文（『機動警察パトレイバー EZY』オープニングテーマ担当について）

みなさんこんにちは！バーチャルシンガー＆ソングライターのMori Calliopeです！

このたび、『機動警察パトレイバー EZY』のオープニングテーマを担当することになりました！

このような機会をいただけて本当に光栄で、オファーをもらってからパトレイバーのTVシリーズや映画を全部見ました！この素晴らしいシリーズの一員になれることが、本当に楽しみです！

今回のために、「黎明Compass」という曲を書きました。

このタイトルは、『機動警察パトレイバー アーリーデイズ』のOP主題歌「未来派Lovers」を意識したものでもあります。

この曲のテーマは、今回の『パトレイバー』の世界観をよく表していると思っています。

時間が止まったような場所で、記述は進化していても、変わらないものがたくさん残っている。

時間の流れや技術の進歩は、ときに信じられないほど速く感じるかもしれません。

でも、未来に生きるということの意味を、少し立ち止まって楽しんでみましょう。

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■Mori Calliope 「黎明Compass」

2026年5月16日 13:00 配信スタート

https://lnk.to/mc_rc

■『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』 ⒸHEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会 【INTRODUCTION】

1990年代末、テクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械〈レイバー〉。

しかしそれは、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。

続発するレイバー犯罪に、警視庁は本庁警備部内に特殊車両二課を創設してこれに対抗した。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。

そして、時は流れ──。

労働人口減少の一途を辿る2030年代の日本は、AI技術による自動化が進んでいた。

かつて最先端技術だった〈レイバー〉は、社会基盤を支える一部として定着。

人が搭乗するスタンドアローン型の〈レイバー〉は、自立型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れとなりつつあった。

だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。人と街を守ること。

第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした”AV-98Plus イングラム“とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。 【STAFF】

HEADGEAR PRESENTS

監督：出渕裕／脚本・シリーズ構成：伊藤和典／キャラクター原案：ゆうきまさみ／コスチュームデザイン協力：高田明美・山田章博／キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤嵩光／メカニカルデザイン：海老川兼武・渭原敏明／モビリティデザイン：河森正治／ディスプレイデザイン：佐山善則／演出：海宝興蔵／美術：菊地正典・秋山優太／色彩設計：伊藤由紀子／撮影監督：大河内喜夫／編集：仙土真希（REAL-T）／CG監督：森泉仁智／CG制作：GAZEN・J.C.STAFF CG部／音響監督：若林和弘／音響効果：山田香織／音響制作：マジックカプセル／音楽：川井憲次／プロデューサー：真木太郎／共同プロデューサー：町田有也／アニメーションプロデューサー：松倉友二（J.C.STAFF）／アニメーション制作：J.C.STAFF／プロデュース：GENCO／配給：松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス／製作：機動警察パトレイバー EZY製作委員会 【CAST】

久我十和：上坂すみれ／天鳥桔平：戸谷菊之介

平田紗季：小清水亜美／間 昭彦：小林親弘／柳井雄太：佐藤せつじ／柚木八久万：松村柚芽／佐伯貴美香：林原めぐみ 【『EZY』公式サイト】

URL：https://ezy.patlabor.tokyo/ 【公式X】

@patlabor0810