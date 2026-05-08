【KCON JAPAN】TWS、ファンに甘い一言も 清涼感100パーセントのステージを披露
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）内「ARTIST STAGE」に登場した。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
TWSは、「はじめまして」「plot twist（Japanese Ver.）」「OVERDRIVE」など名曲のほか、最新ミニアルバム『NO TRAGEDY』タイトル曲「You, You」、収録曲「All the Possibilities」をパフォーマンス。清涼感100パーセントのステージを披露した。
さらに、メンバーが客席に散らばった宝物を探す「ラッキー・ジャムジャム」のコーナーでは、宝探し前から「もう見つかったんじゃないですか？」「こうやって目の前にいるもの！」と42（サイ／ファンネーム）が宝物だという甘い一言で沸かせた。
また、JIHOONは「K DRAMAの名シーンを再現」というカードを引き、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（2016）の名シーンを再現。顔を赤らめていたが、客席からは悲鳴が上がった。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
TWSは、「はじめまして」「plot twist（Japanese Ver.）」「OVERDRIVE」など名曲のほか、最新ミニアルバム『NO TRAGEDY』タイトル曲「You, You」、収録曲「All the Possibilities」をパフォーマンス。清涼感100パーセントのステージを披露した。
また、JIHOONは「K DRAMAの名シーンを再現」というカードを引き、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（2016）の名シーンを再現。顔を赤らめていたが、客席からは悲鳴が上がった。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。