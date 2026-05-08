丸山製麺コラボ第2弾「『ラーメン大好き小泉さん』ピリ辛味噌ラーメン缶」を発売。美沙ラベルのレア缶も
【「ラーメン大好き小泉さん」ピリ辛味噌ラーメン缶】 5月8日発売 価格：800円
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丸山製麺は、「月刊チャンピオン」で連載中の鳴見なる氏によるマンガ「ラーメン大好き小泉さん」とコラボした「らーめん缶」第2弾として「『ラーメン大好き小泉さん』ピリ辛味噌ラーメン缶」を5月8日に発売する。価格は800円。東京、横浜、大阪、福岡の一部地域の飲料自販機にて販売するほか、丸山製麺の公式ECサイトにて予約販売する。数量限定のため、商品がなくなり次第終了する。
□丸山製麺公式 ヌードルツアーズECサイト
缶の中には麺とピリ辛味噌スープ、コーン、メンマ、ネギなどの具材が入っている。小泉さんが印刷された通常版のほか、美沙ラベルのレア缶も存在する。
通常缶
美沙ラベルのレア缶
販売エリアの一例
【横浜エリア】
神奈川県横浜市中区山下町240-1
神奈川県横浜市中区山下町97-3
【東京エリア】
東京都港区港南2丁目14-10
東京都港区南青山3丁目10-48
【大阪エリア】
大阪府大阪市浪速区恵美須東3-2-8
大阪府大阪市北区太融寺町4
【福岡エリア】
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目17-1
福岡県福岡市中央区天神2丁目8-224
(C)鳴見なる（秋田書店）2024