【東京都千代田区】世界的アーティスト13名の傑作が集結する「GINZA ART JAM」、阪急メンズ東京で開催



ホープベアーが新たに仕立てる、世界基準のモダンアートが交差するセッション「GINZA ART JAM」が、阪急メンズ東京の2つのフロアにて開催中。現代アートシーンの最前線を走る13名の世界的アーティストたちの傑作が一堂に会している。

1階のメインベースは5月6日(水)〜19日(火)の期間に開催中で、3階の特設ギャラリーは5月6日(水)〜6月末終了予定だ。

メインメッセージ

「GINZA ART JAM」は、あえて「展覧会のテーマ」や「コンセプト」が一切設けられていない。なぜなら、主役はアートではなく、来場者自身が大切にしている「空間」だからだそう。

「GINZA ART JAM」では、一流のアートを特別な教養として終わらせるのではなく、アートを日常に迎え入れることで、「ライフスタイルを自分流に仕立て直す」という新しい体験を提案している。

リビングの特等席、オフィスのエントランス、あるいは書斎の片隅。日常の余白に、どのアーティストの色彩を迎え入れるか。世界最高峰の才能たちとのフラットなアートのセッションの中から、自身の人生を彩る1点がきっと見つかるだろう。直感のままに自身の生活空間を完成させる運命のピースを見つけ出そう。

現代アートの頂点を極める13名のアーティスト

会場には、ポップアート、ストリート、コンテンポラリーなど多様なジャンルのマスターピースが揃う。

[caption id="attachment_1603806" align="aligncenter" width="600"] Romero Britto氏『Holy Supper』[/caption]

壁からあふれ出す、愛と希望のHappy Art Movementの創設者・Romero Britto氏、

[caption id="attachment_1603807" align="aligncenter" width="600"] Leo & Steph『Kid Cup Monet』[/caption]

大人たちの「子ども心」をファッショナブルに呼び覚ます、フランス発のアートデュオ・Leo＆Steph、

[caption id="attachment_1603808" align="aligncenter" width="450"] Mr. Brainwash氏『Dreams Come True』[/caption]

ポップとストリートを混沌で結ぶ、「Life is Beautiful」の伝道師・Mr. Brainwash氏。

日常に知的なノイズを仕掛ける謎多きストリートの反逆者・Banksy、生と死のエネルギーを空間に焼き付ける現代アートの帝王・Damien Hirst氏、圧倒的な情熱と色彩でセレブリティを魅了するネオ表現主義の旗手・Domingo Zapata氏、現代のラグジュアリーを古典技法で描く21世紀のルネサンス・マン Anton Molnar氏。

大衆文化を極限のラグジュアリーへ昇華する完璧主義の巨匠・Jeff Koons氏、無機質な金属に官能美を宿す、世界的スーパーリアリズムの到達点・空山基氏のほか、Ryca氏、DOLK氏、Producer BDB氏、Ben Eine氏の作品も並ぶ。

圧倒的な才能が集結！「GINZA ART JAM」のビスポークなアプローチを通して、自身のライフスタイルを彩るアート体験を楽しんでみては。

■GINZA ART JAM

会場：阪急メンズ東京 1階および3階

住所：東京都千代田区有楽町2丁目5番1号

会期：1階メインベース5月6日(水)〜19日(火)／3階特設ギャラリー5月6日(水)〜6月末終了予定

主催・企画：ホープベアー

コレクション協力：HighArt Gallery／One Avenue

詳細：https://hopebearinc.com/popup2604

(Higuchi)