山形県内ではクマの目撃が相次いでいます。けさ米沢市では川沿いでクマが１頭目撃され、市が注意を呼び掛けています。

【写真を見る】米沢市で成獣のクマ1頭目撃 朝日町では山菜採り中の男性がクマに襲われ大ケガ 県内でクマの目撃相次ぐ（山形）

米沢市によりますときょう午前７時半すぎ、米沢市三沢でクマが目撃されました。クマは体長８０センチほどの成獣１頭でした。

場所は米沢病院から北東におよそ１キロの距離にある川沿いです。市が注意を呼び掛けています。

■朝日町では人的害発生

このところ県内ではクマの目撃や出没が相次いでいます。きのう朝日町では山菜採り中の男性がクマに襲われる人身被害が発生しました。

男性は仲間と２人で車で山に入り、車を降りて５分ほど歩いたところでクマに襲われたということです。

猟友会によりますとクマは男性に覆いかぶさるように襲い掛かり、男性の頭を引っかいたり顔にかみついたりしました。

男性は命に別状はないものの、頬を骨折するなどの大ケガをし、病院に搬送されています。

■クマ出没警報発令中

今年県内では先月２６日までにクマの目撃件数が８６件確認されています。市街地での目撃も増えていて県は先月３０日にクマ出没警報を発令し継続して注意を呼び掛けています。

県によりますと過去に県内で起きたクマによる人身被害は、山菜採りなど山林で多く発生しているということです。

特に今の時期は山菜採りや登山、レジャーなどで山を訪れる人が多くなるとして、複数人での行動やラジオやクマ鈴、笛など音の出る物で、人の存在をクマに知らせることなどを呼び掛けています。