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シャープは、「空気清浄機 FU-SC01-W」を17％オフの11,500円（税込）で販売しています。

シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ シャープ(SHARP) \11,500 （2026/05/07 13:22時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

コンパクトでも花粉やニオイをしっかり低減

↑ シャープの「FU-SC01-W」。

空気清浄機 FU-SC01-Wは、小型円柱構造を採用しており、幅19×奥行19×高さ33cm、重量約2kgという小ささと軽さを実現しています。集じんと脱臭をまとめた一体型フィルターで全方位から汚れをキャッチし、全周の吹き出し口からキレイな空気を放出します。

また、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載しており、コンパクトながらも花粉やニオイをしっかり対策することができます。

普段のお手入れは1か月に1回程度、吸い込み口やプレフィルターについたホコリを掃除機で吸い取るだけで完了するのもうれしいポイント。

一番静かな「弱」モードでの運転音はわずか22dBと非常に静かなうえに、1日あたりの電気代の目安が約1.9円（静音運転時）と経済的です。また柔らかな光が点灯する「ナイトライト」ボタンも備えており、寝室での利用にもうってつけでしょう。

シャープのコンパクトな空気清浄機が、1万円ほどで買えるこのチャンスに、ぜひチェックしてみてください。

空気清浄機を買うなら今がチャンス！

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