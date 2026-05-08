―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月1日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7609> ダイトロン 　　東Ｐ 　 +19.75 　　5/ 7　　　1Q　　　 68.28
<3984> ユーザーロカ 　東Ｐ 　 +12.86 　　5/ 7　　　3Q　　　 25.28
<8739> スパークス 　　東Ｐ　　 +6.22 　　5/ 7　本決算　　　　　－
<5445> 東京鉄 　　　　東Ｐ　　 +4.34 　　5/ 7　本決算　　　-16.94
<7419> ノジマ 　　　　東Ｐ　　 +3.55 　　5/ 7　本決算　　　 22.00

<4326> インテージＨ 　東Ｐ　　 +3.33 　　5/ 7　　　3Q　　　 33.40
<9424> 日本通信 　　　東Ｐ　　 +3.17 　　5/ 7　本決算　　　　　－
<1898> 世紀東急 　　　東Ｐ　　 +3.15 　　5/ 7　本決算　　　　5.13
<3064> モノタロウ 　　東Ｐ　　 +2.80 　　5/ 7　　　1Q　　　 21.63
<2335> キューブシス 　東Ｐ　　 +1.09 　　5/ 7　本決算　　　 14.48

<2053> 中部飼 　　　　東Ｐ　　 +0.95 　　5/ 7　本決算　　　-13.50
<8012> 長瀬産 　　　　東Ｐ　　 +0.25 　　5/ 7　本決算　　　　2.05

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース