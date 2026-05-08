―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月1日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7609> ダイトロン 東Ｐ +19.75 5/ 7 1Q 68.28

<3984> ユーザーロカ 東Ｐ +12.86 5/ 7 3Q 25.28

<8739> スパークス 東Ｐ +6.22 5/ 7 本決算 －

<5445> 東京鉄 東Ｐ +4.34 5/ 7 本決算 -16.94

<7419> ノジマ 東Ｐ +3.55 5/ 7 本決算 22.00



<4326> インテージＨ 東Ｐ +3.33 5/ 7 3Q 33.40

<9424> 日本通信 東Ｐ +3.17 5/ 7 本決算 －

<1898> 世紀東急 東Ｐ +3.15 5/ 7 本決算 5.13

<3064> モノタロウ 東Ｐ +2.80 5/ 7 1Q 21.63

<2335> キューブシス 東Ｐ +1.09 5/ 7 本決算 14.48



<2053> 中部飼 東Ｐ +0.95 5/ 7 本決算 -13.50

<8012> 長瀬産 東Ｐ +0.25 5/ 7 本決算 2.05



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース