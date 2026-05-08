誰かが敗れたら誰かが取り返す。これでこそチーム戦だ。TEAM雷電・本田朋広（連盟）が5月7日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第2試合に登板。終盤でダメ押しの6000オールを炸裂させるなどでトップを飾った。

【映像】貴公子のヤンチャすぎる“攻めの麻雀”（特大加点の様子）

1試合目にラスを引いた萩原聖人（連盟）のマイナスを見事に取り返した。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、本田、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びでスタート。東1局、本田が先制リーチで仕掛けると、高宮が三面張の追っかけリーチ。勝又から4索がこぼれ本田が2600点（供託1000点）をアガった。

東3局では高宮が先制リーチで7枚山の表示が。しかし勝又が追っかけリーチすると、高宮から赤5筒が放たれ、勝又が5200点（供託1000点）をアガった。東4局では高宮がテンパイする中、本田が8000点をツモアガリし、持ち点が4万点を超えた。高宮は恵まれない展開が続いた。

南入りしても本田のペースだった。南3局ではリーチ・ピンフ・赤の7800点をツモアガリ、南3局1本場では中田と勝又が2軒リーチ。これを受けた本田が追いつくと、あっさりとツモアガリ。發・中・対々和・三暗刻の18000点（＋300、供託2000点）を加点し、これで勝負あった。本田が見事に萩原の雪辱を果たした。

ファイナルはわずか2週間という短い開催期間。連敗は大きなダメージとなる。そんな中、チーム初の優勝に向けて大仕事を成し遂げた本田は「良かったっす。ホッとしてます」とクールに一言。この勝利でTEAM雷電は再び3位に浮上した。

それから本田は「萩原さんがダメだったら僕が頑張って、僕がダメだったら萩原さんに頑張ってもらって、そうやっている内に全員が良くなればと。（4人で）優勝を目指したいと思います」とコメント、その上で「応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

それからいつも以上に力を込めて「雷電の麻雀は面白いんです！（RMO）」とポーズを決めた本田。TEAM雷電が初優勝を成し遂げるためには、やはりこのヤンチャな貴公子の活躍が欠かせない。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）5万8000点/＋78.0

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万9100点/＋9.1

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）7600点/▲32.4

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）5300点/▲54.7

【5月7日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋271.1

2位 EX風林火山 ＋174.7

3位 TEAM雷電 ＋98.6

4位 BEAST X ＋63.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）