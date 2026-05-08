中野に麻婆豆腐26種が集結。発祥の老舗から羊肉・スパイス系まで、異次元のラインナップ！

GWが明けた週末、中野セントラルパークが麻辣の熱気に包まれる。2026年5月9日と10日の2日間、例年人気の「四川フェス2026@中野麻婆豆腐商店街」が開催される。2017年のスタートから8回目、累計動員50万人を超えるという食フェスで、今年は麻婆豆腐26種を含む個性豊かなラインナップが中野に勢揃いする。入場無料。

発祥の老舗から羊肉・ジビエ・スパイス系まで、異次元のラインナップ！

飲食ブースとして並ぶのは麻婆豆腐発祥の店である「陳麻婆豆腐」、年間100万人が来店する「陳家私菜」、食べログ百名店にも選ばれる「四川料理 麻辣十食」といった実力派に加え、東北と四川が融合する羊肉麻婆豆腐の「味坊」、カレーと麻婆豆腐を組み合わせた「Spice Bar SUZU」、南インド式羊肉麻婆豆腐や麻婆専用ビリヤニなどを出す「ラムとスパイス キクヤ」など、もはや麻婆豆腐の概念を超越するような顔ぶれ。また、麻婆豆腐以外にも刀削麺、よだれ鶏、マーラータン、炒飯など中国料理の料理が揃う。

味坊ラム串焼き500円、羊肉麻婆豆腐1000円、羊肉マーラータン1000円

値段は麻婆豆腐が500円台から高いものでも1200円程度となっていて、飲み物は青島ビールをはじめ、若い世代に人気という白酒「江小白」なども楽しむことが可能。プレミアムパートナーの李錦記をはじめ味の素や新宿中村屋、永谷園、明星食品、ユウキ食品などの企業ブースも出店が決まっており、麻辣好き、中国料理好きにはたまらない2日間になりそうだ。

会場は中野セントラルパークで、JR・東京メトロ中野駅から徒歩約3分。9日は11時から17時、10日は10時から16時の開催（料理は売切れ次第終了）。隣の四季の森公園では中国雑貨や書籍などを扱う中華フリーマーケットも開催される。画像ギャラリーページでは各飲食ブースで提供されるメニューと値段などを掲載している。

飲食ブース一覧（公式サイト掲載順）

陳麻婆豆腐（新宿）

大阪中華さわだ飯店（横浜）

陳家私菜（渋谷）

味坊（神田）

天津餃子×馬馬虎虎（新宿）

虎萬元（南青山）

四川料理 品品香（池袋）

食彩雲南集団 × 金萬福（上野）

四川印象 × 嘉恒貿易（西川口）

麻辣十食（つくば）

ヤンチャン麻辣湯（高円寺）

株式会社マーボードウフ（中野）

Spice Bar SUZU（中野）

ラムとスパイス キクヤ（三軒茶屋）

BAR大西

岩井炒飯道