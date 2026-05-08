6月5日（金）よる9時〜10時59分 日本テレビ系「金曜ロードショー」では、昨年40年ぶりの続編の製作が発表され、再び熱い視線が注がれている1980年代を代表する名作アドベンチャー『グーニーズ』（1985・米）を放送！海賊の秘宝を巡り、ハラハラドキドキの冒険が繰り広げられる、世界中の子供たちを夢中にさせた少年少女アドベンチャー映画の金字塔。製作総指揮は、あのスティーヴン・スピルバーグ。

監督は『オーメン』（1976）、『リーサル・ウェポン』シリーズのリチャード・ドナー。脚本は、後に監督として『ホーム・アローン』シリーズや、『ミセス・ダウト』（1993）など世界的大ヒットを送り出した、あのクリス・コロンバス。主人公・マイキー役は、後に『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズにも出演するショーン・アスティン。その兄・ブランド役は、後に『アベンジャーズ』シリーズの最強のヴィラン“サノス”を演じることになるジョシュ・ブローリン。お調子者のマウス役には、前年に同じくスピルバーグ製作総指揮の『グレムリン』（1984）にも出演、その後『スタンド・バイ・ミー』（1986）にも出演したコリー・フェルドマン。アンディ役には、翌年、青春映画『ルーカスの初恋メモリー』で主要キャストを務めたケリー・グリーン。発明家の中国系の少年データ役には、スピルバーグ監督の『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』（1984）に出演して人気を博したキー・ホイ・クァン。一時期裏方に回っていたが2022年に俳優に本格復帰し『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）でアカデミー賞助演男優賞を受賞した。

吹き替えは、“神バージョン”といわれるTBS版。『ドラゴンボール』の野沢雅子ほか、錚々たるレジェンド声優が参加した吹き替え版。配信では見る事ができないので、お見逃しなく！

【登場人物紹介】

●マイキー：ショーン・アスティン（声：藤田淑子）

主人公で父から聞かされた海賊や冒険を夢見る少年。歯に歯列矯正のブラケットをつけている。喘息持ちで、常に吸入器を持ち歩く。

●マウス：コリー・フェルドマン（声：野沢雅子）

お調子者でワルぶっている少年。メキシコ人の従兄弟がいるのでスペイン語が堪能。大人の口真似をして、いつも口が災いのもとになるので「マウス」のあだ名を持つ。



●チャンク：ジェフ・コーエン（声：坂本千夏）

ピザとお菓子が大好物の食いしん坊。おっちょこちょいで、手に持ったものをすぐに落とすなどして壊してしまう。ぽっちゃり体形から「チャンク」のあだ名を持つ。

●データ：キー・ホイ・クァン（声：菅谷政子）

発明を趣味としている中国系の少年。ただし発明品の大半はテスト中。科学技術に関する大人顔負けの知識を持つことから「データ」のあだ名を持つ。

●ブランド：ジョシュ・ブローリン（声：古谷徹）

マイキーの兄で弟の病気を心配している。体を鍛えるのが趣味。アンディのことが好きで、ひょんなことからグーニーズの冒険に同行する。

●アンディ：ケリー・グリーン（声：富沢美智恵）

チアリーダー。ステファニーの友人でブランドに興味を持ったことから、そのまま成りゆきで財宝探しに同行する。幼少時にピアノを習っていた。

●ステファニー：マーサ・プリンプトン（声：岡本麻弥）

アンディの友人で、メガネの女の子。視力が悪く、眼鏡がなければ何も見えない。成り行きでグーニーズらとともに冒険に同行するが、マウスとよく衝突する。

【作品情報】

◆監督・製作：リチャード・ドナー

◆製作総指揮：スティーヴン・スピルバーグ

◆脚本：クリス・コロンバス

◆出演（）内は日本語吹き替え

マイキー／マイケル・ウォルシュ：ショーン・アスティン（藤田淑子）

ブランド／ブランドン・ウォルシュ：ジョシュ・ブローリン（古谷徹）

チャンク／ローレンス・コーエン：ジェフ・コーエン（坂本千夏）

マウス／クラーク・デヴリュー：コリー・フェルドマン（野沢雅子）

アンディ／アンドレア・カーマイケル：ケリー・グリーン（富沢美智恵）

ステフ／ステファニー・スタインブレンナー：マーサ・プリンプトン（岡本麻弥）

データ／リッキー・ワン：キー・ホイ・クァン（菅谷政子）

◆ストーリー

固い絆で結ばれた彼らが、強欲な宅地開発業者から自分たちの家を守るために奮闘。不思議な地図を屋根裏で発見した彼らは宝の隠し場所を探しながら進んでいく。気がつけば凶悪な逃亡犯フラテリ一家に追われ、曲がりくねったトンネルや罠だらけの地底空間で大冒険を繰り広げていた。

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp