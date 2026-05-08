【「悪役令嬢転生おじさん」10巻】 5月8日 発売 価格：825円

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少年画報社は、マンガ「悪役令嬢転生おじさん」の10巻を5月8日に発売する。価格は825円。

本作は52歳の公務員・屯田林憲三郎が交通事故をきっかけに、乙女ゲームの世界で悪役令嬢の“中の人”になるというストーリー。2025年にはTVアニメも放送された。

10巻では東方オオヤマト国からの留学生・絢姫が祖父のジャン＝リュックに会いに来るという展開に。グレイスは祖父の頼みで、オオヤマト国に行くことになる。

【「悪役令嬢転生おじさん」10巻あらすじ】

屯田林憲三郎は52歳の真面目な公務員。交通事故に遭い、気が付いたら娘の大好きな乙女ゲーム「魔法学園ラブ＆ビースト」のような世界の、悪役令嬢ポジションにいる公爵令嬢グレイス・オーヴェルヌの中の人になっていた……！？東方オオヤマト国からの留学生・絢姫が従者の機械武者・大覚の修理のため、グレイスの祖父ジャン＝リュックに会いに来た事を知る。グレイスは祖父の頼みでオオヤマト国に行く事になったが……!?

(C)上山道郎／少年画報社

