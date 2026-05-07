卓球の世界選手権団体戦（７日、英ロンドン）で、男子日本代表が２大会ぶりのメダルを決めた。準々決勝ではリーグ戦で敗れたドイツと再戦し、３―１で快勝。３位決定戦は行われないため、表彰台が確定した。

第１試合でエース・張本智和（トヨタ自動車）がベネディクト・デューダを３―０で下すと、第２試合は全日本王者・松島輝空がリーグ戦で屈したチウ・ダンに３―１で勝利を収めた。第３試合は戸上隼輔（井村屋グループ）が１―３で黒星を喫したものの、第４試合で張本が圧巻のパフォーマンスを見せた。

チウ・ダンとはリーグ戦での対戦時に敗戦したが、この日は粘りに粘った。第１ゲームを１２―１０を制すると、第２ゲームも一進一退の攻防。１５―１３で競り勝つと、雄たけびを上げた。第３ゲームは力強いバックハンドなどでチウ・ダンを振り切り、ストレート勝ちを飾った。

今大会は５７年ぶりの金メダルを懸けた一戦。張本は出国前の取材で「団体戦で初めて金メダルを狙える戦力だと思うので、ワクワクしている」と決意を述べていた。さらなる高みへ、聖地でエースの底力を示している。