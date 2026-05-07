毎日の暮らしをラクにしてくれる100円ショップの収納アイテムを紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーのむらさきすいこさん。引き出しのサイズに合わせて使えるワザありアイテムや、デザイン性の高い消耗品まで、価格以上に活躍するDAISO（ダイソー）・Seria（セリア）の便利グッズを7つ厳選してもらいました。

進化が止まらない収納アイテムに注目しています！

「100円ショップの収納アイテムは、今やおうちの片づけに欠かせないアイテムです」と語る、整理収納アドバイザーのむらさきすいこさん。収納グッズをまとめて買いそろえてもさほどコストがかからない安さはもちろん、注目すべきは強度やデザインの進化。

【写真】セリアの伸縮収納トレー

「昔じゃ考えられないくらい丈夫になり、デザインがシンプルに。色もモノトーンやくすみカラーが主流になって、すごく選びやすくなりました」（むらさきさん、以下同）

仕事柄、頻繁に100円ショップのパトロールをするなかでの楽しみも。

「『あったら便利』と思うものが、店頭に並んでいる企業努力に感心。週2で行っても新しい発見があります」

ここからは、むらさきさんがこよなく愛する100円ショップの7つの収納アイテムをご紹介していきます。

トリムバスケット：シンプルなデザインで“見せる収納”にも

場所をとらない持ち手つき。サイドはメッシュで通気性抜群。

「奥行きが靴箱にフィットしやすいサイズ。奥行きと高さが3サイズ共通なので、並べたときに統一感が出ます」

・トリムバスケット スリム／奥行28.7cm×幅13cm×高さ11.5cm ￥110（Seria）

・トリムバスケット ワイド／奥行28.7cm×幅16.5cm×高さ11.5cm ￥110（Seria）

・トリムバスケット ラージ／奥行28.7cm×幅21.5cm×高さ11.5cm ￥110（Seria）

ファイルボックス：価格以上の丈夫さで感動！

「330円ですが、長く使えそうなほど強度が高く、買う価値あり。立てておきたい水筒を並べてしまうのに便利です。穴の持ち手も引き出しやすい！」

白のほか半透明も販売中。重いものを入れてもたわまないほど頑丈！

・ファイルボックス ハーフ／奥行32.2cm×幅9.5cm×高さ12.2cm ￥220（DAISO）

・ファイルボックス A4／奥行32.2cm×幅9.5cm×高さ24.3cm ￥330（DAISO）

伸縮収納トレー：どんな引き出しにもフィット！

入れたいものや引き出しに合わせて奥行きをスライドして調整できるので、ラクにシンデレラフィットを実現。

「キッチンツールのほか、洗面所ではヘアアイロンの収納として使っています」

引き出し収納にはこれ！

・伸縮収納トレー M型 奥行き21〜33cm×幅9cm×高さ8cm ￥110（Seria）

プルアウトボックス：排水口ネット入れにおすすめ

フタのあけ閉めが不要で、ワンアクションで引き出せます。サイズ違いも販売中。「十字の切り込みから、ティッシュのように取り出せて便利。保存袋の収納にもおすすめです」

・プルアウトボックス ロング 奥行き21.4cm×幅8.5cm×高さ7.1cm ￥110（DAISO）

キッチントレー：仕切り板つきで小さなものの収納に便利

差し込み式の仕切り板2枚つき。

「クリップや輪ゴム、計量スプーンといった埋もれやすいものの定位置づくりにぴったり。優秀なので、片づけサポート先で何百個と活躍中」

仕切りを自由に移動できる！

・キッチントレー スリム 8×34.8×高さ5cm ￥110（Seria）

モノボックス：ダンボールなのに生活感ゼロ！

うれしいフタつき。折りたためるから、保管も省スペース。

「子どものお下がりの服やストックしているタオルなど、軽くてかさばるものの一時保管場所におすすめです」

・モノボックスA4〈ホワイト〉 約34×23.5×高さ25.5cm ￥110（Seria）

つっぱりフック：横ズレせずストレスフリー

直径13mm以内のつっぱり棒にはめて使えるフック。先端が細いので、小さな穴にも対応。「一般的なS字フックと違い、外れたり、動いたりしにくいところが優秀です」

カチッとはまりフックが落ちないところが最高！

・つっぱりフック 5個セット 各耐荷重1kg ￥110（DAISO）

シンプルな見た目が最高！イチ推しのSeria消耗品

むらさきさん激推しの消耗品もご紹介します。

●キッチンポリ袋：主張しないパッケージがポイント

モダンなパッケージがマニアからも好評なSeriaの雑貨に注目。

・HOPE キッチンポリ袋M 100枚入 ￥110（Seria）

●アルミホイル：そろえて使うとすっきり

「視界をじゃましないモノトーンの消耗品が豊富なので、そろえて使うとすっきり見えがかないます」

・アルミホイル シンプル 幅25cm×14m ￥110（Seria）

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年2月24日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。（編）がついているものの価格は、編集部調べです。