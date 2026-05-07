気象庁はきょう（7日）、高温に関する早期天候情報を発表しました。早期天候情報は10年に1度程度起こるおそれがあるときに発表されるものです。それによりますと、5月13日ごろから日本全域で気温が例年と比べ著しく高くなる可能性があるということです。

【写真を見る】本州・四国・九州が“真っ赤に 5月14日頃から10年に1度程度の著しい高温のおそれ 東北や北陸は平年差＋2.2℃の可能性【気象庁・早期天候情報 7日発表】

各地域で発表されている「早期天候情報」は以下の通りです。

東北地方

高温に関する早期天候情報（東北地方）

５月７日１４時３０分 仙台管区気象台 発表

東北地方 ５月１６日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日

が多く、１６日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報に留意してく

ださい。

北陸地方

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

５月７日１４時３０分 新潟地方気象台 発表

北陸地方 ５月１５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北陸地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖

かい空気に覆われやすいため高く、１５日頃からはかなり高くなる可能性が

あります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

関東甲信地方

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

５月７日１４時３０分 気象庁 発表

関東甲信地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後

は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高く

なる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

東海地方

高温に関する早期天候情報（東海地方）

５月７日１４時３０分 名古屋地方気象台 発表

東海地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

東海地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖

かい空気に覆われやすいため高く、１４日頃からはかなり高くなる見込みで

す。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

近畿地方

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

５月７日１４時３０分 大阪管区気象台 発表

近畿地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

近畿地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平

年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日

が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

中国地方

高温に関する早期天候情報（中国地方）

５月７日１４時３０分 広島地方気象台 発表

中国地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

中国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平

年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日

が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

四国地方

高温に関する早期天候情報（四国地方）

５月７日１４時３０分 高松地方気象台 発表

四国地方 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．５℃以上

四国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低

い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、

１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

九州北部地方（山口県を含む）

高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

５月７日１４時３０分 福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気

に覆われやすいため平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやす

いため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

九州南部・奄美地方

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）



５月７日１４時３０分 鹿児島地方気象台 発表

九州南部 ５月１４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

九州南部の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低

い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、

１４日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。